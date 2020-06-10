Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği, programlanabilir ateşleme zamanları ve farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği.

Nüfuz Edici Bomba'nın Hava Kuvvetlerine teslimatı devam ediyor. Açıklamayı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptı. TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen sistem, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca üretiliyor.

"Ardışık Delici Harp Başlığı" teknolojisine sahip

Nüfuz Edici Bomba, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlandı. "Ardışık Delici Harp Başlığı" teknolojisine sahip, Türkiye’de geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği de taşıyor.

Yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti ve Kanatlı Güdüm Kiti ile kullanıma da uyumlu. Sahip olduğu Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisi sayesinde, diğer ülkeler tarafından geliştirilen delici bombalara göre çok daha yüksek etkinlik sağlıyor.