Havalar ısındı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları arttı.

Yüksek riski iller arasında Artvin' de var. Kentte nisan ayından beri 11 vaka tespit edildi. Hastaların 8'i taburcu edildi, 3'ünün ise tedavisi sürüyor.

Kene ısırmasından korunmak için önlem almak şart. Uzmanlar araziye çıkanların uzun çorap giymeleri gerektiğini belirtiyor.

Artvin Tarım ve Orman İl Müdürü Dursun Okur, "Üreticilerimiz, araziye çıktıkları zaman muhakkak çoraplarını elbiselerinin üzerine geçirmelerini, herhangi bir vaka görüldüğü takdirde en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna gitmelerini, direkt kendilerinin müdahale etmemelerini istiyoruz. Çünkü o kenenin vücuttan çıkarılmasının da bir usulü yolu yordamı var." ifadelerini kullandı.

Tarım arazileri ve mesire alanları kene vakalarının en çok görüldüğü yerler arasında.

Ölümlere neden olan vakaların artmaması için vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.