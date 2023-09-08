Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.09.2023 00:46

Bağcılar'da geri dönüşüm sahasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bağcılar'da geri dönüşüm sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da geri dönüşüm sahasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: AA]

Mahmutbey Mahallesi'nde büyük bölümü ahşap malzemelerden oluşan yaklaşık bin metrekarelik geri dönüşüm sahasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın geniş alana yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı bölgenin yanında bulunan park halindeki tırlar, tedbir amaçlı bulundukları yerden ​​​​​​​çekildi.

İtfaiye ekiplerince su ve köpükle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
YÖK'ten depremden en çok etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencileriyle ilgili kararlar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:11
Alkollü motosiklet sürücüsü otobüsten inen yolcuya çarptı: 2 yaralı
02:08
Osmaniye'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
02:01
Kastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
01:52
Tabancayla kazara vurulan 13 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
01:46
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
01:32
Mali'de düzenlenen 2 terör saldırısında 64 kişi öldü
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan deprem sonrası acil durum tatbikatı
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan deprem sonrası acil durum tatbikatı
FOTO FOKUS
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
Yunanistan'da şiddetli yağışlar 5 Eylül'den bu yana devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ