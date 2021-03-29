Onlar, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın haklı mücadelesini dünyaya duyurdular. Ermenistan'ın, sivil yerleşim yerlerini vurarak nasıl savaş suçu işlediğini belgelediler.

Kardeş Azerbaycan'a enformasyon desteği veren gazetecilere, Azerbaycan Cumhuriyeti Toplumsal Siyasal Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nce ödül verildi.

Ödül alanlar arasında TRT Haber muhabirleri Bülent Çulcuoğlu ile Damla Bürçeler de vardı.

"Biz aslında o zafere tanıklık ettik"

TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, "30 yıl sonra elde edilen bir zafer. Biz aslında o zafere tanıklık ettik. Bu ödülü de 30 yıl sonra gelen zaferin hatırası olarak almış olduk" dedi.

"Azerbaycan'ın haklı davasını duyurmaya çalıştık"

Ödül alan bir diğer TRT Haber muhabiri Damla Bürçeler ise, "Tüm bunlara şahit oluyor olmak büyük bir başarı, büyük bir gurur kaynağı. Bu haberleri elbette tek başıma yapmadım. Kameraman arkadaşımla birlikte omuz omuza Azerbaycan'ın haklı davasını duyurmaya çalıştık" diye konuştu.

İki isim de ödüllerini Merkezin Başkanı Samir Adıgüzelli'nin elinden aldı.