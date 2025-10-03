Açık 9.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.10.2025 06:09

Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine yapılan itiraz, bir üst mahkemece kabul edildi.

Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan yargılandığı davada tahliye edilmesine yönelik duruşma savcısının yaptığı itirazı inceledi.

İtirazı kabul eden mahkeme, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Ekim'de gerçekleştirilen duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Barım'ın beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin dosyada var olan raporlarda anevrizmaya ilişkin yapılan tespitler, Adli Tıp Kurumu'nun raporundaki sonuç kısmında yapılan tespitler, önerilen tedavi ve işlemler ile tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrolle de sağlanabileceği gerekçesiyle sanığın, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Duruşma savcısı Barım'ın tahliyesine itiraz etmişti.

Bu itirazı kabul etmeyen İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

ETİKETLER
Gezi Parkı Eylemleri
Sıradaki Haber
Konya'da Gazze için yardım kampanyası Başkan Altay'ın bağışıyla başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:24
Hafta sonu hava nasıl olacak?
06:06
Yurt içinde gözler enflasyon verilerinde
00:21
İran'ın İsfahan kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem
00:18
Konya'da Gazze için yardım kampanyası Başkan Altay'ın bağışıyla başladı
23:52
Küresel Kararlılık Filosu'ndaki "Marinette" gemisi yola devam ediyor
01:07
Samsunspor Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı
Meslek liseliler tasarladıkları mini otonom araçla uluslararası yarışmalarda zirveyi hedefliyor
Meslek liseliler tasarladıkları mini otonom araçla uluslararası yarışmalarda zirveyi hedefliyor
FOTO FOKUS
Tünel çıkışında geri manevra kazaya yol açtı
Tünel çıkışında geri manevra kazaya yol açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ