Olay, Sivas merkeze 14 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebiler köyü yakınlarındaki güneş enerji santralinde meydana geldi.

Güneş enerji santraline gece saatlerinde gelen üç ayı çevrede yiyecek aradı.

İkisi yavru olan ayılar bir süre etrafta gezindikten sonra tekrar arazide gözden kayboldu.

Değişik zamanlarda aynı bölgeye sıklıkla gelen ayılar santralin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Güneş enerji santrali işletme sorumlusu Mehmet Akın Göldağ, bu yıl ayıların ilk kez santrale geldiğini belirterek şunları söyledi

"Son zamanlarda bölgeye çok sayıda yaban hayvanı geliyor. Özellikle ayılar bölgede sıklıkla görülmeye başladı. Sahamızın içerisine giriyorlar. Burada hem güvenlikçe arkadaşlarımızın can güvenliğine zarar vermelerinden, hem de güneş enerji santralinin panellerine zarar vermelerinden endişe ediyoruz. Bölgeye gelen ayı ve kurtların güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyor. Zaman zaman kurtlarda geliyor. Ancak bu yıl ilk kez santrale ayılar geldi. Yetkilerden bu konuda yardım bekliyoruz. Ayıların tel örgülerin altındaki toprağı kazarak panellerin bulundukları alanda girdiklerini tahmin ediyoruz."

Kaynak: TRT Haber