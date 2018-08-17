Aydınspor futbolcularından su protestosu

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Aydınspor 1923 takımının oyuncuları, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerdeki suyu kestiği iddiasıyla protesto eylemi yaparak formalarıyla belediye önündeki süs havuzuna girdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Atatürk Kent meydanına takım otobüsüyle gelen futbolcularla meydanda görev yapan zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Daha sonra formalarıyla süs havuzuna giren futbolcular, bir süre burada kaldı.

"Tesislerde su saati bulunmuyor"

Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan, mülkiyeti belediyeye ait Hüseyin Aksu Spor Tesisleri'nde suların kesildiğini belirtti. Yönetime geldikleri günden bu yana belediyenin sürekli kendilerine engelleme yaptığını savunan Artan, su kesintisinin nedeninin borç olmadığını, tesislerde su saatinin bulunmadığını açıkladı.

Su abonesi olma taleplerinin de kabul edilmediğini ileri süren Artan, şöyle konuştu:

"Aydınspor 1923, kentin markasıdır, kimsenin tapulu malı değildir. Aydın'ın değerlerine sahip çıkalım. Şehrin markasına böyle mi sahip çıkıyorlar. Suyumuzu kestiler, 3 aydan beri bizimle uğraşıyorlar. Yok tesisten atacağız, elektrikleri keseceğiz. Bir de hukuktan bahsediyorlar. Malili bir oyuncumuz 'Ben sadece kendi ülkemizde su yok diye biliyordum. Meğer burada da yokmuş' diyor. Bu bir utanç."

Takım kaptanı Emrullah Öztürk, takımı şampiyon yapmak için çaba harcayacakları yerde susuzlukla uğraştıklarını, iki ayda bir sürekli suların kesildiğini öne sürerek, duruma tepki göstermek amacıyla süs havuzuna girdiklerini söyledi.

Eylem sonrası takım otobüsüne binen oyuncular meydandan ayrıldı.

Tesisin mülkiyeti belediyeye ait

Aydın Büyükşehir Belediyesi ise tesisin mülkiyetinin belediyeye ait olduğu, kulüp yönetiminin belediyenin izni ve rızası olmadan burada kalmaya devam ettiği belirtti.

Aydınspor'un tesiste kalması için hukuki gerekçenin olmadığı belirten belediye, "Tesis belediyenin rızası dışında kullanılıyor. Rıza dışında kullanılan bir yere ne elektrik ne de su bağlanabilir. Bunun yapılması da suç" açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA