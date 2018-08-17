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İstanbul’da PKK'nın finans kaynağına darbe

İstanbul’da 2 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK’nın finans kaynakları arasında yer alan 94 bin 580 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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İstanbulda PKKnın finans kaynağına darbe

Terör örgütü PKK ile kırsalda ve şehirlerde mücadeleye devam eden güvenlik güçleri, aynı zamanda örgütün önemli gelir kaynağını da engellemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda yurda yasa dışı yollardan sigara sokup iç piyasaya sürmek üzere olan kaçakçılara 3 ve 13 Ağustos tarihlerinde 2 ayrı operasyon yaptı. 

Hafriyat kamyonunda özel bölmeyle gizlenmiş 38 bin kaçak sigara 

3 Ağustos’ta Ataşehir'de yürütülen bir operasyonda, takibe alınan bir TIR'ın kasasındaki yüklerin arasında gizlenmiş 56 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el koyan kaçakçılık polisi, 13 Ağustos Pazartesi günü Arnavutköy'de 20 ton çakıl yüklü bir hafriyat kamyonunun dorsesinde özel bölmelerle gizlenmiş 38 bin 580 paket sigara tespit etti.

Kamyondaki çakılları belediye yetkililerinin gösterdiği uygun araziye boşaltan emniyet güçleri, özel bölmelerle gizlenmiş binlerce paket kaçak sigaraya da el koydu. Her iki operasyonda 7 kaçakçı gözaltına alınırken, 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İç piyasaya sürülmek üzereyken yakalandı

Güvenlik kaynakları, yurda yasa dışı yollarla sokulan kaçak sigaraların büyük bölümünün İran, Irak ve Suriye’den getirildiğini belirtti.

Operasyonun, bölücü terör örgütü PKK’nın önemli gelir kaynakları arasında gösterilen sigara kaçakçılığına vurulan önemli bir darbe olduğu ifade ediliyor.

Sigara kaçakçılığına yönelik önceki yıllarda örgütün Irak ve İran topraklarında oluşturduğu sözde gümrük noktalarıyla kaçakçılardan 'vergi' adı altında haraç aldığı biliniyordu.

Baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheli adliye sevk edilirken, şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler: PKK, kaçak sigara, İstanbul
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