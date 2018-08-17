Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkı'nda sona yaklaşıldı

Muş’ta yeni nesillere tarih bilincini aşılayacak önemli bir park inşa ediliyor.

70 bin metrekarelik alana kurulan milli park içerisinde 250 otobüslük otopark, ikram kontrol alanı, tuvalet birimi, şadırvan, giriş takısı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim alanı, hitabet alanı, protokol dinlenme birimi, 8 helikopter sahası ve protokol otoparkı olacak.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları, "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda yapılacak.

Milli park, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Ağustos büyük zafer kutlamalarında açılacak.

Süren hummalı çalışmaların hedefi Malazgirt Meydan Muhaberesi Tarihi Milli Parkı’nı 26 Ağustos’taki büyük zaferin yıl dönümüne yetiştirmek.

Malazgirt Zaferi'nin kutlama etkinliklerine ev sahipliği yapacak alandaki çalışmaları Muş Valiliği de yakından takip ediyor. Vali Aziz Yıldırım hazırlıkları yerinde inceledi.

Alandaki çalışmalar 26 Ağustos'taki açılışın ardından daha da genişleyecek.

Proje tamamlandığında fetih ruhu yeniden canlanacak.

Alan genç kuşağın tarih bilincine ulaşması için önemli bir işleve sahip olacak.

Kaynak: TRT Haber