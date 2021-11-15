Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da zincirleme kaza: 22 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın Kuyucak'ta, servis minibüsü, otobüs ve ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Sabah saatlerinde Kuyucak Sanayi Sitesi mevkiinde meydana gelen kazada; yolcu indirmek için karayolu kenarında duran Zekeriya Ö. idaresindeki servis minibüsüne, Denizli istikametine seyir halinde olan Ersen Ç. kontrolündeki ticari araç arkadan çarptı.
Soruşturma sürüyor
Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hasan A. idaresindeki yolcu otobüsü, servis minibüsüne arkadan çarpan ticari araca çarparak kazaya karıştı.
Trafik kazasında yaralanan 22 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Kuyucak Devlet ve Nazilli Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı.
Ticari araç sürücüsü Ersen Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolu tek şeritli olarak ulaşıma kapatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adıyaman'daki zincirleme trafik kazasında 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz