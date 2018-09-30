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Aydın'da takım otobüsü devrildi: 8 yaralı

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor'un takım otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

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Aydında takım otobüsü devrildi: 8 yaralı

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor takımının içinde bulunduğu Akın K. yönetimindeki otobüs, Çine-Karpuzlu karayolu Abak Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu ve kulüp doktoru, 112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Takımın, Karpuzlu Belediyespor deplasmanından döndüğü belirtildi.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: aydın, İncirliova Belediyespor, otobüs, kaza
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