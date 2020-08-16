Sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 EV 660 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı 15 Temmuz Köprüsü'nün çıkışında aynı istikamette seyir halinde olan Muaz Cabil Pehlivan idaresindeki 09 HV 385 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçerek Efeler ilçe merkezi istikametine ilerleyen Erol Tekin'in kullandığı 09 EZ 275 plakalı otomobille çarpışan 09 EV 660 plakalı otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kazada 74 yaşındaki Zeki Atabinici, 64 yaşındaki Nesrin Atabinici ve 48 yaşındaki Derya Tekin yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.