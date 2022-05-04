Aydın'ın Karacasu ilçesinde M.A.K. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.O. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler M.A.K, S.O. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan A.K., A.K., N.K. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar araçtan çıkarıldıktan sonra R.D. yönetimindeki otomobil, kazaya karışan araca arkadan çarptı. Otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.