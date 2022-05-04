Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde M.A.K. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen S.O. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler M.A.K, S.O. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan A.K., A.K., N.K. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar araçtan çıkarıldıktan sonra R.D. yönetimindeki otomobil, kazaya karışan araca arkadan çarptı. Otomobiliyle olay yerinden kaçan sürücü, bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.
Etiketler: Aydın Trafik Trafik Kazası
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