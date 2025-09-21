Aydın'da 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ilerleyen S.U. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden H.E'nin kullandığı minibüse, ardından R.İ. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan S.U. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki boş alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada yaralanan sürücüler S.U. ve H.E. ile otomobildeki Ahmet Kekiksucu, Y.B, S.G, ve A.E. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kekiksucu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.