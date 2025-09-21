Açık 18.9ºC Ankara
AA 21.09.2025 08:54

Aydın'da 3 araç birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ilerleyen S.U. yönetimindeki otomobil, önünde seyreden H.E'nin kullandığı minibüse, ardından R.İ. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan S.U. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki boş alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler S.U. ve H.E. ile otomobildeki Ahmet Kekiksucu, Y.B, S.G, ve A.E. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kekiksucu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

