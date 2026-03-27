AA 27.03.2026 15:33

Aydın'da 2 göçmen kaçakçısı ile 101 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da düzenlenen operasyonda 2 göçmen kaçakçısı ile 101 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydın'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ortak çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu düzensiz göçmenlerin yurt dışına gitme hazırlığında olduklarının tespit edilmesi üzerine, karadan ve denizden arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir teknede gizlenmiş halde bulunan 101 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Organizatörler hakkında ise adli süreç yürütülüyor.

Düzensiz Göçmenler Aydın Jandarma Genel Komutanlığı
Fahiş fiyat denetimleri sürüyor: Bibere fahiş fiyat uygulayan markete 1,8 milyon lira ceza
İran basını: ABD-İsrail'in İran'ın Kum kentindeki dünkü saldırılarında can kaybı 18'e yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı'nın ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilere kapalı olduğunu yineledi
Irak Petrol Bakanlığı: Savaş nedeniyle petrol faaliyetleri büyük ölçüde durdu
Dubai'den Gürcistan'a kaçakçılık Trabzon'da durduruldu
BAE: İran'dan füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devreye girdi
Fahiş fiyat denetimleri sürüyor: Bibere fahiş fiyat uygulayan markete 1,8 milyon lira ceza
İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması üzerine Filistinliler cuma namazını sokaklarda kıldı
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
