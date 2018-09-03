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Aydın merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Aydın ve İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Aydın merkezli suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, çek senet tahsilatı yaptıkları ve zorla boş senet imzalattıkları ihbar edilen kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin fiziki ve teknik takibi sonucu Aydın ve İzmir'de 11 şüpheli tespit edildi.

Yaklaşık 100 polisin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 2 tabanca, mermiler ve senet fotokopileri ele geçirildi. Organize suç örgütü kurdukları öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suç örgütü, izmir, aydın, operasyon
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