ABD'de yaşayan Somalili gençler Türkiye'ye hayran kaldı

Türkiye'nin Şikago Başkonsolluğu'nun girişimleri, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk-Somali-Amerikan Dostluk Vakfı'nın iş birliğiyle ABD'nin Minnesota eyaletinden Türkiye'ye gelen Somali kökenli ABD'li Müslüman gençler, Eskişehir'i gezip, yöresel yemekleri tattı.

Türkiye ile ABD arasındaki insani ilişkilerin zenginleşmesini, Somali kökenli ABD'li Müslümanların İslam medeniyetinin en önemli havzalarından biri olan Türkiye'de kimliklerine duydukları özgüveni artırmayı amaçlayan gezi kapsamında İstanbul ve Bursa'nın ardından Eskişehir'e gelen gençleri, kentte AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay karşıladı.

Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ni gezen gençler, Eskişehir'in yöresel tatlarından oluşan yemeklerden yedi.

Anadolu Üniversitesi Bilim, Sanat ve Kültür Merkezi gezdirilerek, burada Türk-İslam coğrafyası hakkında bilgilendirilen gençlerden Zehra Ali, Eskişehir'in çok güzel ve sıcak kanlı insanları barındıran bir kent olduğunu kaydetti.

"Türk insanın kibarlığı ve sıcaklığını ABD'de yansıtmak istiyorum"

Türkiye'deki herkesin kendilere yardımcı olmaya çalıştığını ifade eden Ali, şunları belirtti:

"Türkçeyi bilmesek de buradaki herkes bize yardımcı oluyor ve kibar davranıyor. Türkiye'yi yeniden gezmek istiyorum. Türk yemekleri çok güzel. ABD'ye döndüğümde Türkiye'nin yemeklerinden ve güzel tarihinden bahsedeceğim. Türk insanın kibarlığı ve sıcaklığını ABD'de yansıtmak istiyorum."

Gençlerden Omar Abuatieh, ilk kez geldiği Türkiye'de vatandaşların yakınlığı ve samimiyetinin kendisini etkilediğini vurguladı.

Türk halkının konuklarını rahat ettirmek için elinden geleni yaptığını dile getiren Abuatieh, "Türk mutfağını ve Türk yemeklerini çok sevdim. Türkiye'deki camilerden çok etkilendim. Çok büyük ve güzel camiler var. Türkiye'nin ABD'deki bir elçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

"Bu iyi ilişkilerimizi devam edecek"

Milletvekili Günay da, geziye katılan 14-24 yaş arasındaki 14 gencin Türkiye'nin gönül elçisi olacağını aktararak, "Eskişehir'de bulunan bu gençler, Türkiye, ABD ve Somali arasında köprü olarak geleceğe yön verecek. Bu arada gezide büyük emekleri olan Türkiye'nin Şikago Başkonsolosu Umut Acar'a teşekkür ediyorum" dedi.

ABD'de Türkiye'nin çıkarlarına yönelik politikalarda bulunan Amerika İslami Sivil Toplum Derneği (Islamic Civic Society of America) Yöneticisi Michael VanKeulen ise, ilk kez geldiği Eskişehir'in kendilerini çok etkilediğini belirterek, Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki atmosferinden ve insanların sıcaklığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gezi için Türkiye'nin Şikago Başkonsolosu Umut Acar'ın büyük emeklerinin olduğunun altını çizen VanKeulen, "Gezideki gençler, gelecek için hem birer köprü hem de umut olacaktır. Türkiye'nin bize kucak açmasıyla bir buradayız. Bu iyi ilişkilerimizi devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: AA