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Rock sanatçısı Hayko Cepkin'in hayali gerçek oldu

Rock şarkıcısı Hayko Cepkin, sahne alacağı konser alanına bin metre yüksekten paraşütle atlayarak indi.

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Balıkesir Edremit'te düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nde konser veren sanatçı, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Bin metre yükseklikteki uçaktan paraşütüyle atladı, gökyüzünde bir kuş gibi süzüldü, hayranları onu yerde ararken gökte buldu.

Rock sanatçısı Hayko Cepkin, uzun süredir konserine paraşütle inmek için çalışmalar yapıyordu. Sonunda bu hayali gerçek oldu. Balıkesir'in Edremit İlçesi Zeytinli sahilinde düzenlenen Rock Festivali konser alanına paraşütle indi. Sanatçı, hayranlarının coşkulu alkış ve tezahüratları arasında sahneye çıktı.

Türk Hava Kurumu'nun desteğiyle bir ilke imza attı

Cepkin, atlayışını Türk Hava Kurumu'nun desteğiyle gerçekleştirdi. Konser alanında sanatçıyı bekleyen hayranları gökyüzünde süzülen sanatçıyı cep telefonlarıyla görüntüledi.

İner inmez konserine başlayan sanatçı, alana toplanan binlerce hayranına unutulmaz bir konser verdi.

Atlayışının çok keyifli olduğunu söyleyen sanatçı, bir ilke imza attı.   

Kaynak: TRT Haber

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