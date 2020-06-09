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Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Fırtına" buldu
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde yol denetiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine sürücünün ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, narkotik köpeklerinin katılımıyla yol emniyet ve kontrol uygulaması yaptı.
Ekipler F.K. yönetimindeki otomobili durdurdu. Narkotik köpeği "Fırtına" eşliğinde sürücünün üzerinde ve araçta arama yapıldı.
Aramada, narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine F.K.'nin ayakkabısının tabanına poşet içinde gizlenmiş halde 25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü hakkında işlem başlattı.
Etiketler: yol denetimi uyuşturucu operasyonu narkotik köpeğiSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 16:05
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