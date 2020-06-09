Kaza, saat 08.00 sıralarında Menderes Bulvarı yan yolda meydana geldi.

Hal Kavşağı yönünden gelen Murat D., yönetimindeki otomobil, yan yola kontrolsüz şekilde çıkınca, trafik polisi Emre K.,yönetimindeki ekip otosu ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde yol kenarına savruldu.

Kazada, polis otosunda bulunan 2 trafik polisi ile diğer otomobildeki Murat D., Mehmet Ş., ve Nasır B., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.