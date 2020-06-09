Haber Giriş: Kaynak: DHA
Malatya'da deri üzerine yazılmış tarihi kitap ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da, jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 sikke, 5 takı ile deri üzerine Arapça yazılı kitap ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, ilçede ismi açıklanmayan 2 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 3 gümüş sikke, 5 eski takı, deri üzerine Arapça yazılı kitap, tarihi eser olduğu düşünülen gümüş işlemeli sigara tabakası ile 2 tarihi eseri incelemede kullanılan aparat ele geçirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Tarihi eser operasyonu sikke arapça kitapSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 15:31
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