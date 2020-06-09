Yaz ayları süresince plajlarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde polisin aldığı güvenlik önlemlerine katkıda bulunan atlı polis ekipleri, Antalyalıların dikkatini çekiyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Birliği, sahil devriye görevinde yerli ve yabancı tatilcilerden de büyük ilgi görüyor.

Atlar özel eğitimlerden geçiyor

Devlet demirbaşları içerisinde yer alan polis atları, özel eğitimlerden geçerek göreve çıkabiliyor. Eğitimlerde başarısız olan atlar ise birlik içinde binici eğitimlerinde kullanılıyor.

Kimi zaman siyah, kimi zaman beyaz ve kırmızı üniforma giyen atlı polislere, çocuklar da sevgisi gösterisinde bulunuyor.

Anne ve babasıyla birlikte yürüyüşe çıkan küçük bir kız çocuğunun atlara sarılma anı da fotoğraf karelerine yansıdı. Çocuğun sarılmasına boynunu büküp yaklaşarak cevap veren polis atı ise dakikalarca kıpırdamadan bekledi.