Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede binayı saran alevler başka bir kafeye daha sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.