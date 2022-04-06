Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Avcılar'da kafe yangını: Müdahale sürüyor
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Avcılar'da bir kafede başlayan yangın başka bir kafeye daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede binayı saran alevler başka bir kafeye daha sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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