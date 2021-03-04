Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 14:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Avcılar'da iki kadın metrobüs asansöründe mahsur kaldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar’da 2 kadın bindikleri metrobüs asansörünün kapısını açamadı. İçerde mahsur kalan kadınları itfaiye ekipleri kurtardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler Durağı’nın Gümüşpala tarafındaki metrobüs asansörüne binen biri Kırgızistanlı iki kadın tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı.
Kadınlar cama vurarak, üstgeçitte bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar hemen durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede gelen itfaiye erleri kapıyı açarken, içeride yaklaşık 15 dakika kalan iki kadın, görevlilere teşekkür ederek evlerine gitti.
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