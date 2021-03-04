Şırnak-Cizre kara yolu 5. kilometresi Konak Mahallesi mevkisinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle bir tır, 2 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirmeye trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.