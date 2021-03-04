Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak-Cizre kara yolunda zincirleme kaza
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şırnak-Cizre kara yolu 5. kilometresi Konak Mahallesi mevkisinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle bir tır, 2 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirmeye trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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