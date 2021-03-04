Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 13:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
1 yaşındaki Fatmagül pencereden düşerek hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Suriyeli ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül, annesinin yemek yaptığı sırada 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.
Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean çiftinin kızları Fatmagül, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü.
İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti.
Polis, anne babayı emniyete götürerek, ifadelerini aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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