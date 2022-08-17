Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsteki yolcular tahliye edildi
[Fotograf: AA]
İstanbul Avcılar'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu yönünde seyreden yolcu dolu metrobüs, Mustafa Kemal Paşa durağında henüz belirlenemeyen nedenle duman çıkararak arızalandı.
Metrobüsteki yolcular tahliye edilirken, araç duraktan uzaklaştırıldı.
Etiketler: İstanbul
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