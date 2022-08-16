İlyaslar Mahallesi Karapınar mevkiinde 2 yaşındaki Aybars Çakır, 30 santimetre genişliğinde, 3 metre derinliğinde bir kuyuya düştü.

Çocuğun kuyuya düştüğünü görenler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, ambulans ve AFAD ekibiyle iş makinesi sevk edildi.

Minik Aybars kurtarıldı

2 yaşındaki Aybars, AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği yatay sondaj yöntemi ile yer altından çıkartıldı.

Çocuk, tedavi edilmek üzere sağılık görevlilerine teslim edildi.