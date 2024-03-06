Puslu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.03.2024 12:58

ATV kazasında kaçan sürücü ve annesine yakalama kararı

Eyüpsultan'da, kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra Mısır'a gittiği tespit edilen 17 yaşındaki sürücü ve annesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ATV kazasında kaçan sürücü ve annesine yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mithatpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi'nde 1 Mart'ta gece 23.50'de 17 yaşındaki T.C'nin kullandığı araçla, yol kenarında arıza nedeniyle bekleyen 3 ATV aracına çarparak 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazanın ardından olay yerine gelen annesi ile birlikte Mısır'a kaçtıkları tespit edilen sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ne olmuştu?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T'nin hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralılardan O.M.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
27 yataklı dairenin kiracısı 4 evi daha pansiyona çevirmiş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
29 yaşındaki Gümrük Birliği, yeni sorunlar karşısında yetersiz kalıyor
13:51
Güney Afrika'dan "İsrail'e dost" ülkelere ablukanın kırılması için "asker desteği" çağrısı
13:49
Şanlıurfa'da PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: 17 gözaltı
13:46
İran, geçen yıl Basra Körfezi'nde alıkoyduğu tankerin taşıdığı ABD'ye ait petrole el koydu
13:46
Türk donanması "milli hava savunma" yeteneği için gün sayıyor
13:46
Türk şirketleri güçlerini kamikaze dronlar için birleştirdi
İstikbali göklerde arayan kadın pilot öğrenci sayısı 3 kat arttı
İstikbali göklerde arayan kadın pilot öğrenci sayısı 3 kat arttı
FOTO FOKUS
Antalya'da sağanak, fırtına ve hortum etkili oldu: Hortum anı kameraya yansıdı
Antalya'da sağanak, fırtına ve hortum etkili oldu: Hortum anı kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ