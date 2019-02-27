Konya'nın Selçuklu ilçesinde devriye görevi sürdüren polis ekibi, bir bankaya ait bankamatiğe kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini gördü.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankamatiğe yakın bir yerde beklemeye başladı.
Polis 8 saat pusuda bekledi
Yaklaşık 8 saat pusuda bekleyen polis, kopyalama cihazını almaya gelen Nezih Y.'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelinin yakalanma anı, bankamatiğin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kopyalama cihazını sökerken yakalandı
Görüntülerde, Nezih Y.'nin kart kopyalama cihazını sökmeye çalıştığı sırada polislerin gelmesi ve şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Nezih Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA