Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürürken, sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerini, güzergahı kullanmamaları için uyardı.

Kaynak: AA