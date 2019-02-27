Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yapılanan FETÖ üyesi askeri personel ve bunlara "örgüt sorumluğu" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütle bağlantılı oldukları belirlenen zanlılardan 23'ünün daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e yükseldi.

Adreslerinde bulunamayan 15 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerden 15'inin muvazzaf, 35'inin ise daha önce görevlerinden ihraç edilmiş asker olduğu öğrenildi.

50 gözaltı kararı

Konya merkezli 32 ilde başlatılan FETÖ soruşturmasında dün, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheli haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 12'si gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA