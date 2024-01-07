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Türkiye
AA 07.01.2024 16:45

Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı

Adana'da Cumhuriyet'in Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı.

Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı
[Fotograf: AA]

B.Y, eşi ve çocuğuyla evde besledikleri kedilerini Güzelyalı Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürdü.

İddiaya göre B.Y, kediler için fazla para harcadığı gerekçesiyle önce eşine hakaret etti.

Veteriner teknikeri M.N.Ş'nin uyarması üzerine B.Y. bu kez de iş yerindeki Atatürk portresine bakarak küfretti.

Olayı cep telefonuyla kaydeden M.N.Ş. şüpheli B.Y'den şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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