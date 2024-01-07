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Türkiye
AA 07.01.2024 16:31

Antalya'da fırtına dev dalgalara sebep oldu

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken rengi ise turkuaz, mavi ve kahverengiye dönüştü.

Antalya'da fırtına dev dalgalara sebep oldu

Kentte sabah başlayan yağış ve fırtına, öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zorlandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Şiddetini artıran yağmur zaman zaman yerini fırtınaya bıraktı, bazı yerlerde reklam panoları yerinden koparak yola uçtu. Yayalar da fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Altınova Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu, elektrik telleri koptu. 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı ve falezlerde dev dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan uyarıda, "Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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