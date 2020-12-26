Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Antalya'da bazı sokaklarda duvarlara Atatürk aleyhine yazı yazdığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde bazı duvarlarda Atatürk'e hakaret içeren yazılar olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.
Güvenlik Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, E.K. gözaltına alındı.
E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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