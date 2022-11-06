Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de panelvan devrildi: 3 yaralı
İstanbul Ataşehir'de damacana yüklü hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi ile Dereboyu Caddesi'nin kesiştiği Gümrük Kavşağı'nda, Şeref D.'nin kullandığı panelvan, trafik ışığı direğine çarptıktan sonra devrildi. 3 kişi araç içinde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa D. ve Ziya D. sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sürücü Şeref D. itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz