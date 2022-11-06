Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 01:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te cam madeni yüklü tır devrildi
[Fotograf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cam madeni yüklü tır devrildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Mustafa Sönmez yönetimindeki tır, Babasultan Mahallesi Karabük-Bartın yol ayrımındaki kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada tırda yüklü cam madeni yol kenarına döküldü.
Kaza sonrası tırın yakıt deposundan da litrelerce mazot yola aktı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Sürücü Mustafa Sönmez, gazetecilere, tırın bir anda hızlanmaya başladığını, frenin tutmadığını ve aracın yol kenarına devrildiğini söyledi.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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