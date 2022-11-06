Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 02:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen otomobildeki 16 yaşındaki yolcu yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde B.K. idaresindeki otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.
Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilde bulunan 16 yaşındaki Y.A.Ç. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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