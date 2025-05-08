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Türkiye
İHA 08.05.2025 00:02

Assos ve Troya tünellerinde bakım çalışması: Trafiğe kapanacak

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan ‘Assos’ ve ‘Troya’ tünelleri, bakım ve onarım sebebiyle trafiğe kapatılacak.

Assos ve Troya tünellerinde bakım çalışması: Trafiğe kapanacak

Assos ve Troya tünellerindeki jeftan arızaları nedeniyle D550-05 Çanakkale-İzmir Karayolu KM 31 ve 37 arasında bulunan tünellerde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Tadilat çerçevesinde Edremit istikametinde bulunan tüpler bugün 09.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Çanakkale istikametinde bulunan tüpler ise yarın (9 Mayıs Cuma) 09.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Bakım süresince araç trafiği Ayvacık-Küçükkuyu (Kazdağları rampaları, jandarma güzergahı) yolundan sağlanacak.

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