Assos ve Troya tünellerinde bakım çalışması: Trafiğe kapanacak

Assos ve Troya tünellerindeki jeftan arızaları nedeniyle D550-05 Çanakkale-İzmir Karayolu KM 31 ve 37 arasında bulunan tünellerde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Tadilat çerçevesinde Edremit istikametinde bulunan tüpler bugün 09.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Çanakkale istikametinde bulunan tüpler ise yarın (9 Mayıs Cuma) 09.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Bakım süresince araç trafiği Ayvacık-Küçükkuyu (Kazdağları rampaları, jandarma güzergahı) yolundan sağlanacak.