Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 19:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Askeri helikopterin pervanesi aydınlatma direğine çarptı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da jandarma helikopteri, Sabiha Gökçen Havalimanında pervanesini aydınlatma direğine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaza, aprondaki jandarma helikopterinin Sabiha Gökçen Havalimanında park pozisyonuna geçmek isterken yaşandı.
Helikopter, yakıt ikmali için ilerlerken pervanesini aydınlatma direğine çarptı.
Olay nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle havalimanı trafiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Etiketler: Sabiha Gökçen Havalimanı
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