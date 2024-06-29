Asker eğlencesi bahanesiyle yolu kapatan 4 sürücü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sosyal medya platformlarında "Ümraniye'de asker eğlencesi trafiği kapattı" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, Necip Fazıl Alt Geçidi'nde trafik akışını engelledikleri ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştıkları belirlenen M.E, E.S, M.D. ve İ.E'yi yakaladı.

Sürücülere, konvoy yaptıkları ve yüksek sesli müzik sistemli araç kullandıklarını gerekçesiyle toplam 7 bin 590 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca dört sürücü hakkında "Kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edecek şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.