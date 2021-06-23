Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini duyurdu.

25 yaş ve üzerindeki gençlere ilk randevular bugünden itibaren verilecek.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. Gençlik salgına karşı harekete geçsin."

43 milyon dozdan fazla aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nın "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu"nda yer alan anlık verilere göre, saat 05.00 itibarıyla, birinci doz uygulanan kişi sayısı 29 milyon 164 bin 550, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 583 bin 818 oldu. Toplam yapılan aşı sayısı ise 43 milyon 748 bin 368'e yükseldi.

Böylece nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının ilk veya ikinci doz aşıları yapılmış oldu.