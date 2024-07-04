Parçalı Bulutlu 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.07.2024 10:06

Asfalt yenileme çalışması yapılan Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) başlatılan asfalt yenileme çalışması kapsamında Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken araçlar güçlükle ilerliyor.

Asfalt yenileme çalışması yapılan Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
[Fotograf: AA]

İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü kesiminde asfalt yenileme çalışmasına dün akşam saat 23.00'te başladı.

Haliç Köprüsü'nün metrobüs yoluyla bitişik orta köprüdeki iki şeridi trafiğe kapatılırken köprü trafiği yan yoldaki iki şeritten sağlanmaya çalışılıyor.

Çalışmanın da etkisiyle sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu Bahçelievler'den itibaren başlıyor.

Bakırköy, Cevizlibağ, Edirnekapı, Haliç Köprüsü ile Halıcıoğlu arasındaki yolda araçlar güçlükle ilerliyor.

Sürücüler, Haliç Köprüsü'nden normal günlerde yaklaşık 10 dakika süren yolculuğun bölgedeki trafik yoğunluğu nedeniyle 1,5 saati aştığını ifade ederek, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Çalışmalar 8 Temmuz'a kadar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması kapsamında 3 Temmuz'da saat 23.00'ten itibaren Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapatılacağı duyurulmuştu.

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla yapılacağı belirtilen çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanmasının planlandığı duyurulmuştu.

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikametinin trafiğe kapalı olacağı, bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanacağı ifade edilmişti.

ETİKETLER
Trafik İstanbul
Sıradaki Haber
Balıkesir'de orman yangını: Havadan müdahale yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:48
e-Devlet üzerinden 234 bin 588 "engelli kimlik kartı" verildi
10:47
Sivas'ta 4 bin yıllık 'apartman'ın turizme kazandırılması bekleniyor
10:46
Trump, rakibi Biden'ın başkanlık yarışından çekileceğini iddia etti
10:40
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı
10:36
Balıkesir'de otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 6 kişi yaralı
10:26
İzmir'de FETÖ operasyonunda 9 gözaltı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı
FOTO FOKUS
İTÜ Vefa Takımı'ndan Spaceport Amerika Kupası'nda birincilik
İTÜ Vefa Takımı'ndan Spaceport Amerika Kupası'nda birincilik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ