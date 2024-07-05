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Türkiye
ASELSAN 05.07.2024 22:27

ASELSAN: PUHU 3-LT sistemlerimiz, teslimat için sabırsızlanıyor

ASELSAN, elektronik harp alanında yürüttüğü çalışmalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yürütülen çalışmalarla yeni bir sistemin geliştirildiği duyuruldu. Zorlu sahalarda dahi her türlü haberleşme tehdidine karşı tasarlanan PUHU 3-LT'nin teslimata hazır olduğu ifade edildi.

Yüksek hassasiyetle yön kestirimi yapacak, düşman iletişim kaynaklarının yerini belirleyecek.
Zorlu sahalarda dahi her türlü haberleşme tehdidini ortadan kaldıracak. ASELSAN'ın geliştirip ürettiği "Taşınabilir Dinleme ve Kestirme Sistemi" PUHU 3-LT, yeni özellikleriyle elektronik harpte üstünlüğü perçinleyecek.

ASELSAN, Haberleşme Elektronik Destek ailesinin en güçlü üyesi olan PUHU 3-LT sistemlerinin göreve hazır olduğunu duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "PUHU'ları içeride tutamıyoruz. PUHU 3-LT sistemlerimiz, teslimatlar için sabırsızlanıyor" denildi.

PUHU 3-LT, geniş spektrum aralığında hızlı tarama yapabiliyor. Böylelikle çeşitli sinyalleri tespit edip analiz edebiliyor.

PUHU 3-LT, yapay zeka teknolojisiyle de desteklendi.
Karmaşık elektronik harp senaryolarında dahi otomatik olarak en uygun stratejiyi belirleyecek.

Sahada hızlı hareket kabiliyeti sunan PUHU 3-LT, otomatik kurulum ve toplanma özellikleriyle operasyonel esneklik sağlayacak.
 

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ASELSAN: PUHU 3-LT sistemlerimiz, teslimat için sabırsızlanıyor
ASELSAN: PUHU 3-LT sistemlerimiz, teslimat için sabırsızlanıyor
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