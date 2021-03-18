Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 08:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Artvin’de yangının verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde, 35 bina ve 60 hanenin zarar gördüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Terk ettikleri evlerine geri dönen vatandaşlar, geriye kalan eşyalarını aradı.
Köyde birçok evin tamamen yandığı görüldü. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı. Hasar tespit çalışması başlatılan köyde, iş makineleri eşliğinde temizlik çalışmalarına başlandı.
Kızılay ekipleri vatandaşlara su, gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri dağıtırken, AFAD ekipleri de köyde çadırlar kurdu.
Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri de yangında yaralanan büyükbaş hayvanlara müdahale etti.
Etiketler: Yangın
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