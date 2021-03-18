Köyde birçok evin tamamen yandığı görüldü. Alevler nedeniyle terk ettikleri evlerine gelen vatandaşlar, yangından geriye kalan eşyalarını aradı. Hasar tespit çalışması başlatılan köyde, iş makineleri eşliğinde temizlik çalışmalarına başlandı.

Kızılay ekipleri vatandaşlara su, gıda ve diğer ihtiyaç malzemeleri dağıtırken, AFAD ekipleri de köyde çadırlar kurdu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri de yangında yaralanan büyükbaş hayvanlara müdahale etti.