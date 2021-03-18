Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dur ihtarına uymayıp, polis aracına çarptı: 1 polis yaralı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis aracındaki bir polis yaralandı.
Smyrna Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, T.Ç. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.
Dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya çalıştığı sırada park halinde bulunan polis aracına çarptı.
Araçta bulunan polis memuru V.A. yaralandı.
Kaçmaya devam eden şüphelinin otomobili, Adalet Mahallesi 1643 Sokak'ta durduruldu.
Sürücü ve beraberindeki K.K, ekiplerce gözaltına alındı. Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik
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