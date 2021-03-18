Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan, Çanakkale'de destansı direnişin kahramanlarından yalnızca biri.

Seddülbahir'e çıkarma yapan İngilizler'e karşı destek için görevliydi.

Düşman askerlerini İkiz Koyu'nda fark edince tereddüt etmeden emrindeki bir avuç askerle şehadete yürüdü.

34 yaşında şehit düşen kahramanın adı İstanbul Sancaktepe'deki bu okulda yaşayacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bir mezarı dahi olmayan Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı ilelebet bu okulla birlikte yaşayacak" dedi.

Okulda Çanakkale Zaferinin anlatıldığı bölümler de düzenlendi. Bal mumu heykeller ve cepheden yazılan mektuplar burada sergileniyor.