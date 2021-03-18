Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 01:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale şehidinin adı İstanbul'da okulda yaşayacak
Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarından Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı İstanbul'da bir okulda yaşayacak. Müzeyi andıran okulda cepheden yazılan mektuplar ve bal mumu heykeller de sergileniyor.
Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan, Çanakkale'de destansı direnişin kahramanlarından yalnızca biri.
Seddülbahir'e çıkarma yapan İngilizler'e karşı destek için görevliydi.
Düşman askerlerini İkiz Koyu'nda fark edince tereddüt etmeden emrindeki bir avuç askerle şehadete yürüdü.
34 yaşında şehit düşen kahramanın adı İstanbul Sancaktepe'deki bu okulda yaşayacak.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bir mezarı dahi olmayan Yüzbaşı Yusuf Kenan'ın adı ilelebet bu okulla birlikte yaşayacak" dedi.
Okulda Çanakkale Zaferinin anlatıldığı bölümler de düzenlendi. Bal mumu heykeller ve cepheden yazılan mektuplar burada sergileniyor.
Etiketler: Ali Yerlikaya Çanakkale Zaferi
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