Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye geçmiş olsun telefonu
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi üzerine HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
HDP'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
Etiketler: HDP Kemal Kılıçdaroğlu
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