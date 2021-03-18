HDP'den yapılan yazılı açıklamada, görüşmeye ilişkin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin hukuksuzca düşürülmesi üzerine Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "Gelişmeler ülkede demokrasi olmadığını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.