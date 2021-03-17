Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 22:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
18 Mart Zaferi'nin yıl dönümü için kutlamalar başladı
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü kutlanıyor. Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında yurdun birçok noktasında şehitler unutulmadı.
Aydın Kavaklı-Kabaca İlkokulu öğrencileri Zafer Haftası'nı Çanakkale'deki yaşıtlarına sürpriz yaparak kutladı.
Mektuplar yazıldı, portakallar toplandı. Destanın yazıldığı Çanakkale’ye türkülerle uğurlandı.
Diyarbakır ve Çorum'da kutlamalar yapıldı
Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Savaşı'na katılan Diyarbakırlı şehitleri unutmadı. 49 şehidin ismi açık hava panolarına asıldı.
Çorum'da ise 'Vatan İçin Çal, Şehitler İçin Söyle' projesiyle Çanakkale Zaferi kutlandı. Koruma altındaki çocuklar türkülerini şehitler için seslendirdi.
Etiketler: Çanakkale Zaferi
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