Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Caher Dudayev Bulvarı'nda önce park halindeki otomobile, ardından başka bir otomobile çarpıp kaldırıma çıktı.

Bu sırada kaldırımda olan polis memuru S.D. aracın altında kaldı. Hafif ticari araçtaki M.B. ve Ş.B. de yaralandı.

Hafif ticari aracın sürücüsü, beraberindekileri bırakıp kaza yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Sürücü yanındakileri bırakıp kaçtı

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanığı Eren Akgül, kazanın ardından sürücünün, yanındakileri, "telefonla konuşup geleceğini" söyleyerek bırakıp kaçtığını ifade etti.

Diğer görgü tanığı Nejat Akay da hafif ticari aracın çok hızlı geldiğini belirterek şöyle dedi:

"Bir arkadaşın ayağına çarptı. Ayağı kırıldı herhalde o da polis memuruymuş evine tatlı alıyormuş. Ben araca koştum, bir bayan baygınlık geçiriyordu şoktaydı. Araç sürücüsü hemen indiği gibi kaçtı. Kendi aracında 2 yaralı var, onları bırakıp kaçtı. Park halinde, duran araca vuruyor."

Bölgedeki bir iş yerinin sahibi olan Erkan Koç da "Vuran araçta 3 kişi var, sürücü kaçıyor. Araçtaki 2 kişi yaralı, durumları da ağır gördüğüm kadarıyla. Yaya olan polis memuru arkadaşın ayağı da çok kötüydü. Bu şekilde 3 yaralı vardı." diye konuştu.